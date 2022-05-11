Evliya Çelebi: İstanbul Hatıraları, Sinema Filmi Oluyor

Oyuncu Taylan Güner’in Evliya Çelebi’yi canlandırdığı Evliya Çelebi: İstanbul Hatıraları adlı tek kişilik gösterisi Maltepe etkinlik alanında seyirciyle buluştu. Oyun sonrası Taylan Güner, Çelebi’nin hayatının anlatılacağı sinema filminin yaz sonu çekileceğinin müjdesini verdi. Güner, yapılan sohbette, “Bu bir proje, Evliya’nın hayatının her aşamasından bir şeyleri insanlara atlatmak istiyoruz, tek kişilik gösteri, çocuk oyunu ve şu anda senaryosu hazır olan film içinde yaz sonu sete çıkacağız.” dedi. Şarkıcı Kutsi ile görüştüklerini belirten Taylan Güner, “Kutsi ile Hezarfan Ahmet Çelebi rolü için görüşüyoruz, onun bu role çok yakışacağına inanıyoruz.” dedi.

Basın Bülteni

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