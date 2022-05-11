Oyuncu Ayşegül Coşkun’a İran’da Sevgi Seli

İran sinemasında elde ettiği başarıyla adından söz ettiren oyuncu Ayşegül Coşkun, ziyaret için gittiği Tahran’da hayranlarının sevgi seline uğradı. Motreb filmiyle yakaladığı başarının ardından Made in İran dizisinde izleyici ile buluşan Ayşegül Coşkun, önceki gün bir alışveriş merkezinin organizasyonunda Tahran’a gitti. Organizasyon dahilinde hayranlarıyla buluşup sohbet eden sevilen oyuncu hiçbir hayranını kırmayarak tek tek fotoğraf çektirdi. Kendisi için hazırlanan sahnede kısa bir konuşma da yapan sanatçının Farsça konuşması dikkat çekti. Coşkun, Türkiye’de çekilecek yeni sinema filmi projesinin müjdesini hayranlarına vermeyi ihmal etmedi.