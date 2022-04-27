Agâh Özgüç’ü Kaybettik

Sinema tarihçisi, duayen sinema yazarı Agâh Özgüç, 27 Nisan 2022 Çarşamba günü hayatını kaybetti. Yerli sinemamız konusunda uzman olan Agâh Özgüç, 1932 yılında Kadıköy’de dünyaya geldi, 1950’li yıllarda birçok edebiyat dergisine şiir ve denemeler yazdı. 1961 yılında profesyonel gazeteciliğe geçti ve Artist, Sinema, Ses, Perde gibi dergilerinde yazılar yayınladı. Yerli sinema tarihimizi aydınlatan binlerce belge ve doküman arşivledi, Yeşilçam sineması hakkında onlarca kitap kaleme aldı. Mesleğinin 40. yılında sarı basın kartı da alan Özgüç, son olarak Mega Movie, Popüler Tarih ve Milliyet Sanat Dergisi’nde yazıyordu. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.