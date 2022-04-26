Aykut Sözeri’yi Kaybettik

Sinema ve tiyatromuzun değerli yönetmen ve oyuncularından Aykut Sözeri, 26 Nisan 2022 Salı günü hayatını kaybetti. 1950 yılında Ankara’da doğan Sözeri, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden 1969 yılında mezun oldu. TRT’de uzun yıllar Seslendirme Sanatçısı olarak çalıştı. Asıl mesleği olan tiyatro oyunculuğu olan Aykut Sözeri’nin rol aldığı sinema filmleri arasında Malkoçoğlu Kurtbey, Sahte Kabadayı, Kanun Kanundur, Rahmet ve Gazap, Dağınık Yatak, Sahibini Arayan Madalya, Gizli Oyun, Bir Yudum Sevgi, Eroin Hattı, Körebe, Kirli Oyun gibi filmler var. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.