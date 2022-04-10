Aslan Şükür’ü Kaybettik

Çizgi roman ressamı Aslan Şükür, 10 Nisan 2022 Pazar günü hayatını kaybetti. 10 Şubat 1945 tarihinde Samsun, Bafra’da doğan Aslan Şükür, Zagor, Mister No, Tom Braks, Jeriko, Apo, Mini Ringo, Atlantis, Alaska, Jil, Judas, Kızılmaske, Mandrake, Teksas, Tommiks, Karaoğlan, Flash Gordon ve pek çok çizgi roman kahramanı onun canlı renkleri ve kompozisyonlarıyla okura sunuldu. Şükür’ün hayatını konu alan Altın Fırçalı Adam adlı bir belgesel film de yapıldı. Şükür’ün cenazesi, 11 Nisan Pazartesi günü Bakırköy Konyalı Camii’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazını müteakip toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

