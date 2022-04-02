İbrahim Gündoğan’ı Kaybettik

Oyuncu İbrahim Gündoğan, 01 Nisan 2022 Cuma günü, 63 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 1959 yılında İstanbul’da doğan sanatçı 1992 yılında Eda Hanım adlı TV dizisi ile oyunculuğa başladı. Darbe, Namlı Ucunda Bir Yaşam: Nuri Killigil, Yarım Kalan, Joker Çetesi gibi sinema filmlerinde rol alan Gündoğan onlarca dizide oynadıktan sonra Kurtlar Vadisi: Pusu dizisinde Mete Aymar karakteri ile tanındı. Cenazesi, 02 Nisan 2022 Cumartesi günü Göksu Peksimetçi Salihağa Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip toprağa verilecek olan merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.