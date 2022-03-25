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2. İstanbul Kürt Film Festivali Başladı

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Mezopotamya Sinema tarafından düzenlenen İstanbul Kürt Film Festivali’nin ikincisi, dün akşam (24 Mart) Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir törenle başladı. 29 Mart tarihine kadar toplam 27 filmin gösterileceği festivalin açılış gecesine seyircilerin yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Festivalin açılışında Amasi Martirosyan’ın 1933 yılında Sovyetler döneminde çektiği Ezidi Kürtler (Kurden Ezidi) filmi gösterildi.


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