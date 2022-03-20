Türkiye Almanya Film Festivali Ödülleri Belirlendi

Türkiye Almanya Film Festivali’nin ödülleri açıklandı. Toplam 9 ödülün verildiği festivalde 12.000 Euro değerindeki ödüller de sahiplerini buldu. Her üç jüri de kararlarını oybirliğiyle aldıklarını açıkladılar. Ferit Karahan’ın Okul Tıraşı, 26. Türkiye Almanya Film Festivali’nin En İyi Filmi seçildi. Büyük Jüri En İyi Yönetmen Ödülü’nü Çatlak filminin yönetmeni Fikret Reyhan aldı. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise Nasipse Adayız filmindeki rolü nedeniyle Ercan Kesal’a verildi.

Basın Bülteni

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Uzun Metraj Film Yarışması Ödülleri:

En İyi Film Ödülü: Okul Tıraşı (Ferit Karahan)

En İyi Yönetmen Ödülü: Fikret Reyhan (Çatlak)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Meltem Kaptan (George W. Bush’a Karşı Rabiye Kurnaz)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Ercan Kesal (Nasipse Adayız)

Seyirci Ödülü: George Bush’a Karşı Rabiye Kurnaz (Andreas Dresen)

Öngören Ödülü’: Don’t Stop Motion (Niels Bauder, Franziska Bausch Moser)

Kısa Film Yarışması Ödülleri:

En İyi Kısa Film Ödülü: Suçlular (Les Criminels) (Serhat Karaaslan)

İkincilik Ödülü: Yara (Onur Güler)

Üçüncülük Ödülü: Stiletto: Pembe Bir Aile Trajedisi (Can Merdan Doğan)