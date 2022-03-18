Bülent İşbilen’in yönettiği ve Tolgahan Sayışman, Erdal Özyağcılar, Algı Eke ile Sarp Bozkurt’un oynadığı Aynasız Haluk: Artı Polis, 29 Nisan 2022’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Han Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Haluk, karısı oğlunu alıp kendisini terk ettiğinden beri hayatla bağını koparmış mesleğine dört elle sarılmış bir komiserdir. Suçluları yakalamaya çalışırken kuralları hiçe saydığından emniyette Aynasız lâkabıyla tanınır. Bu lâkabı almasının bir nedeni de kendini geri plana atmış, özensiz fiziksel görünümüdür. Etrafındakilerin bu konuda eleştirileri umurunda değildir. Bu şekilde yaşayıp giderken hayat onu hiç de beklemediği bir yere getirir.