Adanış: Kutsal Kavga, Türk Sinemasını Aksiyonla Tanıştırdı

Sezonun en iddialı yapımlarından, sinemaseverler tarafından uzun süredir merakla beklenen Adanış: Kutsal Kavga, 11 Mart’ta seyirci karşısına çıktı ve nefes kesen aksiyon sahneleri ile kısa sürede seyircinin dikkatini çekti. Adanış: Kutsal Kavga dövüş sporları meraklılarının uzun yıllardır bildiği dövüş tekniği Hankando’yu beyazperdeye taşıdı. Filmin yapımcısı Şenel İlhan tarafından dövüş sanatları literatürüne armağan edilen Hankando stilinin ismi “Soylu Hakanların Yolu” anlamına geliyor. Şenel İlhan, otoriteler tarafından onuncu seviyenin üzerine çıkabilmiş ustalara verilen çok özel bir unvan olan Grand Master belgesinin de sahibi.

Basın Bülteni

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