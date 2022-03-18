Kartal Belediyesi 3. Ulusal Kısa Film Festivali’nde Ödüller Pazar Günü Takdim Edilecek

Kartal Belediyesi 3. Ulusal Kısa Film Festivali’nde yarışma seçkisi 12 film ile festival seçkisi 16 filmin gösterimi sona erdi. Ödüller 20 Mart Pazar günü sahiplerini bulacak. İlk olarak 14 Mart Pazartesi günü Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde gösterilen kısa filmler, 15 Mart Salı günü Hasan Ali Yücel ve Soğanlık Kültür Merkezi’nde, 16 Mart Çarşamba günü Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde ve 17 Mart Perşembe günü Hasan Ali Yücel ve Soğanlık Kültür Merkez’inde gösterildi.

Basın Bülteni

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