İFSAK 28. Kısa Film Festivali 13 Mart 2022 Pazar Programı ve Ödül Töreni

Bu yıl 28.si düzenlenmekte olan İFSAK Kısa Film Festivali’nin 13 Mart 2022 Pazar programında Macar ve Yunan Filmleri ile birlikte Dünya Festivallerinden Göç Temalı Filmleri izleyeceğiz. 18:30’da başlayacak olan ödül töreninde ise öncelikle İFSAK Sinema Emek Ödülü sahibini bulacak ve sonrasında ise kurgucu Ali Aga, senarist – akademisyen Feride Çiçekoğlu, yönetmen-senarist Tayfun Pirselimoğlu’ndan oluşan İFSAK 42. Kısa Film ve Belgesel Yarışması seçici kurulu tarafından belirlenen dallarında en iyi filmler ödüllerini alacaklar. İFSAK Dernek Merkezi’nde yapılacak gösterimlere ve ödül törenine tüm sinemaseverler davet edildi.

Basın Bülteni

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