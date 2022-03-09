Murat Özer’i Kaybettik

Sinema Yazarı Murat Özer, 09 Mart 2022 Çarşamba günü hayatını kaybetti. 23 Şubat 1966 Adapazarı doğumlu Özer, 1990 yılında 2000’e Doğru Dergisi’nde sinema yazılarına başladı. Çeşitli gazete, dergi ve yayın organlarında sinema yazıları ve film eleştirileri yazdı, TRT için çeşitli sinema programları yaptı. Hazal, At, Bekçi, Su da Yanar, Çıplak, Mektup ve Seni Seviyorum Rosa filmlerinin kitaplarını yayına hazırladı. 2007 – 2010 yılları arasında SİYAD – Sinema Yazarları Derneği Başkanlığını da yapan Murat Özer’in cenazesi, 10 Mart 2022 Perşembe günü Adapazarı’nda toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.