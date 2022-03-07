Kısacık Hayatı Müzik Tarihine, Hayatının Filmi Sinema Tarihine Damga Vurdu

Haftasonu yaşanan Bergen heyecanı, gişe rakamlarına da yansıdı. Sezonun merakla beklenen filmi Bergen için seyirci sinemaya salonlarına akın etti. Vizyondaki ikinci gününde yoğun talep üzerine gösterimde olduğu salon sayısı arttırılarak Türkiye çapında 1100 salonda seyirci ile buluşan filme, ek seanslar açıldı. Caner Alper ile Mehmet Binay’ın yönettiği ve Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran ile Ali Seçkiner Alıcı’nın oynadığı filmi ilk üç günde 718.043 kişi izledi.

Basın Bülteni

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