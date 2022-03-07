Mehmet Balaban’ın yönettiği belgesel film Orman Vatandır: Çanakkale Ruhu, 18 Mart 2022’de TME Films dağıtımıyla vizyona çıkarılıyor.

Vatan nedir gerçekten? Sadece insan mı? Toprak mı? Suyu, kuşu, canlısı, ağacı, ormanı vatan sayılır mı? Elbette tüm değerlerimiz vatanımızın bir parçasıdır. Tarih boyunca bu değerleri savunmak için çok çetin savaşlar verdik. Bu savaşlardan olan Çanakkale deniz ve kara savaşları millî şuurumuzun en önemli nişanelerinden biridir. Ormanlaştırma çalışmaları ve bu güne kadar ormanlarımızı, yani yeşil vatanımızı yangına karşı savunan kahraman ormancılar. Orman Vatandır: Çanakkale Ruhu adlı belgesel filmin konusudur.