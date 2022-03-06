Tahir Akıllı’yı Kaybettik

Yazlık sinema makinisti Tahir Akıllı, 06 Mart 2022 Pazar günü hayatını kaybetti. Akıllı, Tayfun Belet’in yönettiği Çekirdek ve Makara adlı kısa filmde de rol aldı. Geçmiş yıllarda yaklaşık 2000 adet yazlık sinema yurt çapında faaliyet göstermiş, 2015’lere kadar yalnızca üç tanesi ayakta kalabilmiştir. Türk sinemasının en eski işletmecilerinden Tarık Vardar ve bir grup arkadaşı yazlık sinema kültürünü sürdürdü. 40 yıldır makinistlik yapan Güntay Taşçı ve Türk Sineması’nın yaşayan en eski makinistlerinden Tahir Akıllı bu grubun diğer üyeleri. 1972 model sinema makinası ile yıllarca Elif Sineması’nda hizmet verdiler. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.