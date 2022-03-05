Ali Mermer’i Kaybettik

Türk sinemasının Yeşilçam döneminde sıkça adından söz ettiren Bella Fotoğrafçılık kurucusu, “Yeşilçam Fotoğrafçısı” olarak bilinen Ali Mermer, 04 Mart 2022 Cuma günü 92 yaşında hayata veda etti. Sinema sektörüne yönelik afiş, broşür ve fotoğrafçılık gibi hizmetlerin verilebilmesini sağlayan Mermer, dönemin usta oyuncuları Türkan Şoray, Sadri Alışık, Cüneyt Arkın, Hülya Koçyiğit gibi isimlerle birlikte çalışmıştır. Cenazesi, 05 Mart 2022 Cumartesi günü Edirnekapı Şehitlik Sakız Ağacı Camii’nde öğle vakti kılınan cenaze namazını müteakip Sakız Ağacı Mezarlığı’nda toprağa verilen merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.