Ayten Erman’ı Kaybettik

Sinema ve tiyatro oyuncusu Ayten Erman, 24 Şubat 2022 Perşembe günü hayatını kaybetti. 26 Kasım 1935 tarihinde doğan sanatçı, birçok özel tiyatro ve müzikallerde roller aldı. Tosun Paşa, Güngörmüşler, Bulunmaz Uşak, Aile Şerefi, Kördüğüm, Gülsüm Ana, Berduşlar, İffet, Baş Belası, Nikah Masası, Şalvar Davası, En Büyük Şaban, Şekerpare, Yorgun, Şendul Şaban, Gurbetçi Şaban, Kara Zindan, Beyoğlu’nun Arka Yakası gibi filmleriyle de hatırlanıyor. Erman’ın cenazesi, 25 Şubat 2022 Cuma günü, Üsküdar Şakirin Camii’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazını müteakip toprağa verilecek. Merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.