Nursel Köse: Zaaflı Roller Daha Zevkli

Dayı Şov bu hafta iki başarılı oyuncuyu, Nursel Köse ve Büşra Pekin’i ağırladı. Bu hafta vizyona giren DilberAy filminde başrolü oynayan Pekin, rolüne hazırlanırken neler yaşadığını anlattı, “Amerika’dan gerekli malzemeler gelmeyince role kilo alarak hazırlandım.” dedi. Kötü kadın rollerinde görmeye alışkın olduğumuz usta oyuncu Köse ise, “Türkiye’de ilk defa iyi kadın rolünde oynadım. Melek gibi birini oynamaya bayılmıyorum zaten. Zaaflı roller daha zevkli.” dedi.

Basın Bülteni

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