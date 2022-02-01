FilmKoop – Sinematek İşbirliği ile Cemil Show Özel Gösterimi ve Söyleşisi

FilmKoop ve Sinematek / Sinema Evi işbirliğiyle 06 Şubat’tan itibaren bağımsız Türkiye sineması seçkisi gösterimlerine başlıyor. 06 Şubat’ta Cemil Şov ile başlayacak gösterimlere FilmKoop üyesi yönetmenler de gelecek, son 2 yılda çekilmiş bir film gösterilecek. FilmKoop’un hedeflerinden birisi olan alternatif gösterim olanakları yaratmak, yaratıcılarla izleyicileri buluşturmak çabasından hareketle her Pazar günü, 18:30 seansında, Türkiye’de çekilmiş ve yeterli dağıtım olanağı bulamamış filmlerin sinemaseverlerle buluşturulması hedefleniyor.