21 – 27 Ocak 2022, Haftalık Gişe Verileri

21 – 27 Ocak 2022, Haftalık (Weekly) Gişe Verileri için tıklayınız. Bu listelerden alıntı veya kopyalama yapıldığında kaynak olarak Haftalık Antrakt Sinema Gazetesi’nin gösterilmesi rica olunur.



Türkiye sinema gişeleri pandemi sonrası normalleşme yolunda büyük adımlara, her hafta ilerlemeye devam ediyor. Gişe verileri 2020 öncesinin hafta ortalamalarını en kısa sürede yakalayacaktır. 2021’de, Kuzey Kıbrıs Türk Kesimi de dahil olacak şekilde Türkiye’de toplam bilet satışı, yirmi altı haftalık (2 Temmuz – 30 Aralık 2021) süre zarfında 12.480.562 adetle sonuçlandı. Bu biletlerin %23’ü (2.882.136) Türkiye yapımı sinema filmlerine yapılırken yabancı vizyon filmleri 230 milyon TL.’lik hasılatla toplamda 9.598.426 adet satış gerçekleştirdi. Altı aylık sürede Türkiye sinemalarının bir bilet fiyatı ortalaması yerli yapımlar için 19 TL. olurken, yabancı filmlerde aynı ortalama 24 TL. oldu. Yerli filmlerin satışından 54,6 milyon TL. hasılat elde edilirken aynı toplam pandemi gölgesinde geçen 2020’de 237,2 milyon TL. olarak kaydedilmişti.

5. vizyon haftasında ise: (28 Ocak – 3 Şubat)

Dağıtımdaki sinema filmi sayısı: 52 (27 yabancı, 25 Türkiye yapımı)

Bu hafta ilk kez vizyona çıkartılan film sayısı: 8 (4 yabancı, 4 Türkiye yapımı)

Açık olan sinema kompleksi sayısı: 398

Gösterim yapılan toplam perde/salon sayısı: 2.283

En az bir gösterim için yapılan toplam film programlaması: 3.615

Yalnızca tek ve aynı filmin gösteriminin yapılacağı perde sayısı: 1.332 (salon bölünme oranı %58)

Dublaj, alt yazı ve orijinal dilde gösterim oranları: DUB: %21, SUB: %19, OD: %60

Gösterim yapılan il sayısı: 79 (Kıbrıs dahil)

Film dağıtımı yapan şirket sayısı: 13

Toplam haftalık uygulanacak seans sayısı: 84.073

Türkiye haftalık toplam bilet satış kapasitesi: 9.799.897 bilet

3D formatıyla gösterim yapacak perde sayısı: 244 perde

Blu-Ray formatıyla gösterim yapacak perde sayısı: 51 perde