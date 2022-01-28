Benden Ne Olur? Avrupa Seyircisiyle Buluştu

Yapımını Medyapım, CJ ENM, Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmeliğini Murat Şenöy’ün yaptığı, Aslı T. Kızmaz’ın aynı isimli çok satan kitabından Müge Öztürk’le birlikte sinemaya uyarladığı Benden Ne Olur?, başarıyla devam eden Türkiye vizyonu ile birlikte yedi ülkede seyirciyle buluştu. Filmin başrol oyuncuları Hazal Kaya, Enis Arıkan, Selin Şekerci ile kitabın yazarı Aslı T. Kızmaz’ın katıldığı ve halkın yoğun ilgi gösterdiği Bakü galasının ardından Azerbaycan’da vizyona giren film ilgiyle karşılandı. Onur Tuna, Cem Belevi, Tarık Papuçcuoğlu, Nur Fettahoğlu’nun da oynadığı filmde ayrıca Almanya, Belçika, Danimarka, İngiltere, Fransa ve Avusturya’da da seyirciyle buluştu.

Basın Bülteni

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Bakü Galasından

Selin Şekerci – Hazal Kaya – Enis Arıkan – Aslı T. Kızmaz

