Haftalık Seans Bilgileri, 28 Ocak – 03 Şubat 2022

Gösterimdeki filmlerin 28 Ocak – 03 Şubat 2022 seansları için tıklayınız. (Listeler eksiksiz değildir, bu salonlar ve seanslar dışında da gösterimler olabilir. Listelerden alıntı veya kopyalama yapıldığında kaynak olarak Haftalık Antrakt Sinema Gazetesi‘nin gösterilmesi rica olunur.)



Dağıtımdaki sinema filmi sayısı: 52 (27 yabancı, 25 Türkiye yapımı)

Bu hafta ilk kez vizyona çıkartılan film sayısı: 8 (4 yabancı, 4 Türkiye yapımı)

Açık olan sinema kompleksi sayısı: 398

Gösterim yapılan toplam perde/salon sayısı: 2.283

En az bir gösterim için yapılan toplam film programlaması: 3.615

Yalnızca tek ve aynı filmin gösteriminin yapılacağı perde sayısı: 1.332 (salon bölünme oranı %58)

Dublaj, alt yazı ve orijinal dilde gösterim oranları: DUB: %21, SUB: %19, OD: %60

Gösterim yapılan il sayısı: 79 (Kıbrıs dahil)

Film dağıtımı yapan şirket sayısı: 13

Toplam haftalık uygulanacak seans sayısı: 84.073

Türkiye haftalık toplam bilet satış kapasitesi: 9.799.897 bilet

3D formatıyla gösterim yapacak perde sayısı: 244 perde

Blu-Ray formatıyla gösterim yapacak perde sayısı: 51 perde