Şöhretler Okulu’nda Şöhretler Geçidi

Geçtiğimiz Cuma vizyona giren Şöhretler Okulu’nda profesyonel oyuncuların yanı sıra Türkiye’de tanınan ve kendi alanlarında uzman olan isimler de konuk olarak yer aldı. Futbol camiamızın en önemli isimlerinden Yılmaz Vural, usta şef Türev Uludağ, Survivor yarışmasından Ogeday Girişken, ünlü Youtuber’lar Alper Rende ve Betül Çakmak, influencer Burak Bozkurt, küçük şarkıcı fenomen Kuzey Köker, sunucu Dilek Yurttaş, şarkıcı Elif Kaya filme renk kattılar.

Basın Bülteni

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