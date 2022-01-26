TRT Ortak Yapımı Kesişme: İyi ki Varsın Eren’in KKTC Özel Gösterimi Gerçekleştirildi

Vizyona girdiği 01 Ocak gününden itibaren gişe rekorları kıran ve pandemi döneminde en çok izlenen film olan Kesişme: İyi ki Varsın Eren’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti özel gösterimi başkent Lefkoşa’da gerçekleştirildi. Filmin KKTC özel gösterimine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TRT Genel Müdür Yardımcısı Hasan Öymez, bakanlar, milletvekilleri, ve davetliler katıldı.

Basın Bülteni

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Ali Murat Başçeri (Türkiye Lefkoşa Büyükelçesi) – Ersin Tatar

(KKTC Cumhurbaşkanı) – Hasan Öymez (TRT Genel Müdür

Yardımcısı) – Faiz Sucuoğlu (KKTC Başbakanı)

