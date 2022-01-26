Ertunç Şenkay’ı Kaybettik

Sinemamızın görüntü yönetmenlerinden Ertunç Şenkay, 26 Ocak 2022 Çarşamba günü hayatını kaybetti. Şenkay, 17 Mayıs 1948 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 16 yaşındayken Yıldız – Ören Film Stüdyosu’nda çalışmaya başladı. Görüntü yönetmeni Salih Dikişci’nin asistanı olarak mesleğe adım attı. Yönetmenliğini Kartal Tibet’in yaptığı, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmiyle görüntü yönetmenliğine başladı. Çalıştığı filmler arasında Büyük Yalnızlık, İkili Oyunlar, Bir Sonbahar Hikayesi, Ateş Üstünde Yürümek, Seni Seviyorum Rosa, Selamsız Bandosu gibi filmler var. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.