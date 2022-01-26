Alternatif Kısa’da Ocak Ayı Teması: Sanal Dünyalar

2017 yılından bu yana İzmir’de gerçekleştirilen Alternatif Kısa isimli aylık kısa film etkinliği Kasım ayında İstanbul’da da düzenlenmeye başlandı. Birikim Atölyesi tarafından düzenlenen etkinlik, her ay farklı filmleri aynı tema altında birleştirirken gösterim sonrası yönetmenler ve oyuncularla söyleşinin yanı sıra soru – cevap bölümleri ile nitelikli bir kısa film deneyimi sunuyor. Kavramsal ve estetik anlamlarını inceleyerek sunulan filmler seyircilerle birlikte yönetmenleri de farklı bakış açılarıyla gösterilen filmler hakkında düşündürüyor.

İlanlar



Logo

