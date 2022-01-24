Benden Ne Olur’un Ana Sponsoru Bella Maison

Sertab Bal’ın eğlenceli, inişli çıkışlı aşk ve kariyer hayatına tanıklık edeceğimiz Benden Ne Olur? filmi 14 Ocak’ta tüm sinemaseverlerle buluştu. Bu eğlenceli bir o kadar da renkli dünyanın içerisinde Bella Maison da şık ve ikonik tasarımlarıyla ana sponsor olarak sinema izleyicisinin karşına çıktı. Bella Maison’un farklı ve yaratıcı tasarımlarından biri olan dekoratif Fiesta yastık da filmin başrol oyuncularından yalnızca bir tanesi. Sertab’ın seçmiş olduğu bu yastık başta olmak üzere Bella Maison mağazalarında daha pek çok renkli, zarif alternatifler bulunabiliyor.

Basın Bülteni

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