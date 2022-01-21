Usta Oyuncu Rıza Akın İlk Öykü Kitabını Yayınladı

Tiyatro, sinema ve TV dünyasının yakından tanıdığı Rıza Akın’ın Babamın Yalanları ismini verdiği öykü kitabı Doğan Kitap tarafından yayımlandı. Akın’ın çocukluğuna dair anılardan izlerin olduğu, özellikle Adana sıcağının derin hissedildiği Babamın Yalanları, 10 samimi öyküden oluşuyor. Bugüne kadar 22 film ve dizide oynayan Rıza Akın bu sezon atv’nin Kalp Yarası adlı dizisinde rol alıyor. Akın, Erzincan / Tercanlı bir ailenin çocuğu olarak 1955 yılında Adana’da doğdu. Tiyatroyla Adana Halkevi’nde tanıştı; gazeteciliğe Adana Ticaret Lisesi’nde çıkardığı duvar gazetesiyle başladı. Liseyi bitirdiğinde Ankara’dan aldığı oyunculuk daveti üzerine profesyonel oldu.