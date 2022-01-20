Bir Zamanlar Gelecek: 2121 Filminin Çekimleri Başladı

Kısa filmlerinden tanıdığımız Serpil Altın ilk uzun metrajlı filmi Bir Zamanlar Gelecek: 2121 filminin çekimleri için kollarını sıvadı. İklim faktörü ve kıtlık nedeniyle yerin altında yaşamaya başlayan koloniden bir aileyi merkeze alan Bir Zamanlar Gelecek: 2121 filminin çekimleri Kartal’da Özüdoğru Cici’nin tasarladığı dekorlarda devam ediyor. Film, aynı zamanda Serpil Altın’ın sinemamızda distopik bilimkurgu türünde film çeken ilk kadın yönetmen olarak anılmasını da sağlayacak.
- Basın Bülteni
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