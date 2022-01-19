5 Oscarlı Aşk Klasiği Doktor Jivago, 13 Şubat’ta Kundura Sinema’da

Beykoz Kundura’nın etkileyici mimarisiyle sıradışı bir izleme deneyimi sunan sinema salonu Kundura Sinema, yılın ilk gösterimini beyazperdenin unutulmaz aşk filmlerinden Doktor Jivago (Doctor Zhivago) ile yapıyor. David Lean’in yönettiği klasik 13 Şubat Pazar günü seyirciyle buluşuyor. Rus edebiyatının büyük şairi Boris Pasternak’ın romanından uyarlanan film, Oscarlı görüntüleri, kostüm tasarımı ve sanat yönetimi ve Maurice Jarre imzalı müzikleriyle de sinemanın başyapıtları arasında sayılıyor.