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Ailelere Sömestr Hediyesi, Muhteşem Komedi Afacanlar: İş Başa Düştü, 04 Şubat’ta Vizyonda

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Yapımcılığını Sadi Canpolat, Sadri Alışık, Serhat Usak ve Serdar Atacan’ın yaptığı, senaryo ve yönetmenliğini Enes Ateş’in üstlendiği aile – komedi türündeki Afacanlar: İş Başa Düştü sinema filmi 04 Şubat’ta  vizyona girecek. Başrollerini Berat Efe Parlar, Balım Gaye Bayrak, Burak Hakkı ve Gürgen Öz’ün paylaştığı Afacanlar: İş Başa Düştü filmi, beş afacanın bir AVM’de yaşanan hırsızlık olayına karışmalarının heyecan, aksiyon ve komedi dolu ilginç hikâyesini anlatıyor.

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