Koloni (Yönetmen: Tim Fehlbaum)

Tim Fehlbaum’un yönettiği ve Nora Arnezeder, Iain Glen, Sarah Sofie Boussnina ile Sope Dirisu’nun oynadığı Konvoy (Tides – The Colony), 21 Ocak 2022’de Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Küresel bir felâket nedeniyle yaşanmaz bir hale gelen dünyadan sadece birkaç kişi Kepler 209 gezegenine gider. Ancak buranın atmosferinin insanları kısır hale getirdiği anlaşılır. Dünyadaki yaşamın yeniden mümkün olup olmadığının araştırılması için bir uzay kapsülü dünyaya gönderilir. Kapsül dünya atmosferine girerken kontrolden çıkar ve sadece astronot Blake sağ olarak kurtulur. Blake insanlığın kaderini belirleyecek seçimler yapmalıdır.