Hann Yapım Farkıyla Korkularınızla Yüzleşin

Sinema sektöründe aldığı öncü kararlarla adından söz ettiren Hann Yapım, 60’ar dakikalık korku ve gerilim temalı üçleme filmiyle Türkiye’de bir ilke daha imza atıyor. Mart ayından itibaren birer ay arayla vizyona girecek ve sadece 14’er gün vizyonda kalacak filmler sinema sektörüne yeni bir yön verecek. Yapımcılığını Hann Yapım’ın yönetmenliğini ise Gökhan Murat Toktamışoğlu’nun üstlendiği üçleme (İlk Seans: NMSM, İkinci Seans: AEEP, Son Seans: MTTH) Mart ayından itibaren izleyicilerin karşısına çıkıyor. 60’ar dakikalık süreleriyle Türkiye’de bir ilke imza atacak filmlerin adları fobilerin baş harflerinden oluşuyor. Her filmde sadece tek oyuncu yer alıyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.