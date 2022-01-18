Süleyman Mert Özdemir’in yönettiği ve Ozan Akbaba, Uğur Uzunel, Deniz Işın ile Atilla Şendil’in oynadığı Anka, 28 Ocak 2022’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla MGX Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Çocuk yaşta ailesini bir trafik kazasında kaybeden Murat o günden beri hayata tutunmak konusunda gönülsüzdür. Yakın arkadaşı Tarık, sevdiği kadın Zümrüt ve onu bu yaşa kadar getiren Ejder babası, Murat’ı bu durumdan kurtarmak için ellerinden gelen ne varsa yapmaktadır. Fakat Murat’ın hayata bağlanamaması onu karamsarlığa itiyordur. Ejder baba, Murat’ın hayatında bir kırılma noktası olan kaza yaptıkları arabayı bulup gözünün önüne getirir.