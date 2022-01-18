Gişe Lideri Kesişme: İyi ki Varsın Eren 1 Milyonu Geçti

Vizyona girdiği bir hafta içerisinde yarım milyon kişiye ulaşarak 2022’nin en iyi giriş yapan Türk filmi olan TRT ortak yapımı Kesişme: İyi ki Varsın Eren, yeni bir rekora imza attı. 01 Ocak’ 2022’de vizyona giren film, 18 günde 1 milyon seyirciye ulaşarak Türk filmleri arasında rekor kıran projeler arasına adını yazdırdı. Eren Bülbül’ün doğum gününde vizyona giren ve pandemiye rağmen ilgi gören filmi izleyen seyirciler beğenilerini sosyal medya mesajlarla da dile getiriyorlar.

Basın Bülteni

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