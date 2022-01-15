Kesişme: İyi ki Varsın Eren’i Tüm Türkiye Kucakladı

Trabzon Maçka’da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam öyküsünü anlatan TRT ortak yapımı Kesişme: Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmi, vizyona girdiği ilk günden itibaren sevgi seliyle karşılaştı. Daha ilk hafta Türkiye’de gişe rekorları kıran ve izleyicisi sayısını her geçen gün artıran filmi seyretmek isteyenler, sinemaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yediden yetmişe herkesin büyük bir coşkuyla karşıladığı filmi izleyenler, sinemalarda “İyi ki Varsın Eren” pankartları açtılar. Gençler, film arasında ve finalinde hep bir ağızdan sloganlar atarak Eren’e olan sevgilerini sosyal medyada dile getirdiler.

Basın Bülteni

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