Yapımcılığını AD yapımın üstlendiği Ali Doğançay’ın yazıp yönettiği Soygun Oyunu: Büyük Vurgun filminin fragmanı yayınlandı. Film 18 Şubat 2022’de vizyona giriyor. Burak Sevinç, Sercan Badur, Selim Bayraktar, Bülent Alkış, Gürkan Deniz Akhanlı, Yağmur Ün, Seren Deniz Yalçın’ın rol aldığı film iki yakın arkadaş; Ali ve Okan’ın girdikleri bir soygun oyununda başlarından geçenleri anlatan bir polisiye komedi filmi. Film, kahramanların yaşadığı macerayı bize bir puzzle şeklinde sunarken, olaylar iki kahramanın kazanmaları gereken, kazanırken de sevdiklerini tehlikeye attıkları bir oyuna dönüşür. Filmin çekimleri Eylül 2019 döneminde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Basın Bülteni

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