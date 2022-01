11. Pembe Hayat KuirFest

Geride bıraktığımız on yıl boyunca birçok ülke ve şehirde binlerce seyirci ile kucaklaşan KuirFest, 2022 hazırlıklarına başladı. Festival, bu yıl yine Eylül – Ekim aylarında Ankara ve İstanbul’da gerçekleşecek. Dünyanın her yerinden LGBTİ+ yapımlara ulaşıp, programına eklediği filmleri bu sene de Türkiye ve birçok ülkeye taşımayı hedefleyen Pembe Hayat KuirFest’in programında yine çok özel seçkiler yer alacak. Aynı zamanda her yıl dünyadan festivallerin seçkilerini Türkiye’ye de taşıyan festival, bu sene de sürpriz konuk ve seçkileriyle dolu dolu hazırlanıyor. FilmFreeway üzerinden yapılacak başvurular için son tarih 15 Haziran 2022 olarak belirlendi.

