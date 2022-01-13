Günay Günaydın’ın yönettiği ve Cem Kılıç, Ceyda Olguner, Cezmi Baskın ile Hakan Burak Bozdoğan’ın oynadığı Popstar: Yıldızlar da Kayar, 28 Ocak 2022’de CJ ENM dağıtımıyla Cinephone Entertainment – MRT Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Magazin haberlerinden inmeyen ülkenin popstarı Berkcan, yaşadığı talihsiz bir olay nedeni ile sosyal medyada bir anda yerden yere vurulur ve kamuoyu baskısı sonucu mahkeme kararı ile bu ışıltılı hayatından altı ay mahrum edilerek, bir köyde yalnız başına ve teknolojiden uzak bir şekilde yaşamaya mahkûm edilir. Popstarımızı, köyün ilk okul öğretmeni Zeynep ve kız kardeşi dışında hiç kimse tanımıyordur.