Modern Kadının Eğlenceli Hikâyesi Benden Ne Olur? Özel Gösterimde Seyircinin Beğenisini Topladı

Murat Şenöy’ün yönettiği, Benden Ne Olur? filmi 14 Ocak’ta sinemalarda seyirciyle buluşacak. 21. yüzyılın modern kadınının eğlenceli maceralarını perdeye taşıyacak olan film ünlü oyuncu Hazal Kaya’nın canlandırdığı Sertab Bal’ın hikâyesiyle seyirciye bol bol kahkaha attıracak. Benden Ne Olur? için 11 Ocak Salı akşamı özel bir gösterim gerçekleştirildi. Bir araya gelen Benden Ne Olur? oyuncuları ve ekibi merakla beklenen filmi davetlilerle birlikte izledi.
- Basın Bülteni
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