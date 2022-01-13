Haberler

Modern Kadının Eğlenceli Hikâyesi Benden Ne Olur? Özel Gösterimde Seyircinin Beğenisini Topladı

Yorum yapın

Murat Şenöy’ün yönettiği, Benden Ne Olur? filmi 14 Ocak’ta sinemalarda seyirciyle buluşacak. 21. yüzyılın modern kadınının eğlenceli maceralarını perdeye taşıyacak olan film ünlü oyuncu Hazal Kaya’nın canlandırdığı Sertab Bal’ın hikâyesiyle seyirciye bol bol kahkaha attıracak. Benden Ne Olur? için 11 Ocak Salı akşamı özel bir gösterim gerçekleştirildi. Bir araya gelen Benden Ne Olur? oyuncuları ve ekibi merakla beklenen filmi davetlilerle birlikte izledi.

Aslı T. Kızmaz / Cem Belevi

Cem Cücenoğlu / Elçin Afacan

Enis Arıkan / Furkan Andıç

Gökhan Mumcu / Hazal Kaya

İlker Kızmaz / Murat Şenöy

Onur Tuna / Selin Şekerci

Sevda Baş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir