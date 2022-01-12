Raindance Film Festivali ile Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nden İş Birliği

27 Şubat – 08 Mart 2022 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek olan 5. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nde bu yıl ödül alacak 5 yönetmen, Birleşik Krallık’ın en büyük film festivali olarak bilinen Raindance Film Festivali’ne ücretsiz başvurmaya hak kazanacak. Raindance Film Festivali, Sinema Sanatları ve Bilimi Akademisi (ABD), İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi ve İngiliz Bağımsız Film Ödülleri tarafından resmi olarak tanınmaktadır.

Basın Bülteni

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5. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali Ekibi

