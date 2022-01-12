Erdal Şimşek’in yönettiği ve Lale Uçak, İbrahim Şentürk, Zeynep Sude ile Tekin Cavit’in oynadığı Azaim: Cin Mezarlığı, 25 Mart 2022’de Özen Film dağıtımıyla Fame Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

Yıllar önce bir dağ köyünde yaşayan aç gözlü insanlar eski bir Arap bilgine dair bir kitap bulurlar. Bu kitap ile cinleri kullanarak tehlikeli büyüler yaparlar. Zenginlerin isteklerini yerine getirip kendileri de zengin olmaya başlarlar. Ama bu zenginliğin ağır bir bedeli vardır. Kullandıkları cinlerin büyüden sonra kendilerine musallat olma ihtimali. Köylüler bu ihtimali ortadan kaldırmak için kullandıkları bütün cinleri köy mezarlığına gömmeye başlarlar.

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