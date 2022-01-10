Köprüde Buluşmalar’ın Dizi Atölyesi’nde Yeni Bir İşbirliği

Köprüde Buluşmalar, TV dizisi projelerinin tamamlanmalarına, dijital platformlara ve televizyon kanallarına yönelik yolcuklarına başlamalarına destek olması amacıyla OGM Pictures ile yeni bir işbirliğine imza atıyor. Bu yıl 15 – 17 Nisan arasında yapılacak Köprüde Buluşmalar’ın Dizi Atölyesi’nde seçilen bir proje OGM Pictures Özel Ödülü’nü almaya hak kazanacak. Bugüne kadar ekrana taşıdığı sıra dışı projelerle adından söz ettiren OGM Pictures; hem TV hem de dijital platformlara ürettiği içeriklerle farklılaşan bir strateji izliyor.

Basın Bülteni

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