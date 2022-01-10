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Köprüde Buluşmalar’ın Dizi Atölyesi’nde Yeni Bir İşbirliği

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Köprüde Buluşmalar, TV dizisi projelerinin tamamlanmalarına, dijital platformlara ve televizyon kanallarına yönelik yolcuklarına başlamalarına destek olması amacıyla OGM Pictures ile yeni bir işbirliğine imza atıyor. Bu yıl 15 – 17 Nisan arasında yapılacak Köprüde Buluşmalar’ın Dizi Atölyesi’nde seçilen bir proje OGM Pictures Özel Ödülü’nü almaya hak kazanacak. Bugüne kadar ekrana taşıdığı sıra dışı projelerle adından söz ettiren OGM Pictures; hem TV hem de dijital platformlara ürettiği içeriklerle farklılaşan bir strateji izliyor.

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