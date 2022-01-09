Kesişme: İyi ki Varsın Eren’in Müziklerine Dünyaca Ünlü Müzisyen Fahir Atakoğlu İmza Attı

TRT ortak yapımı Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminin müziklerine, dünyaca ünlü müzisyenimiz Fahir Atakoğlu imza attı. Heyamo türküsüyle büyük beğeni toplayan Atakoğlu, filmin müziklerini hazırlama sürecini şöyle anlattı: “Senaryoyu okuduğumda çok ilgimi çekti. Bu üzücü olayı basından takip etmiştim. Genç yaşta bir gencin ve Ferhat Gedik’in haince bir saldırıda şehit olması çok üzücüydü. Bu hain saldırı, Eren ve Ferhat Gedik… Nisan 2021’de müzikleri hazırlamaya başladım.”