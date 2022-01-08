Kesişme: İyi ki Varsın Eren’in Hatay Özel Gösterimi Gerçekleştirildi

Pandemi dönemindeki en büyük gişe hasılatını yapan Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminin Hatay özel gösterimi Hatay Valiliği Meclis Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. Filmin Hatay özel gösterimine Hatay Valisi Rahmi Doğan, TRT Genel Sekreteri İbrahim Keleş, TRT Sinemalar Müdürü Faruk Güven, Başçavuş Ferhat Gedik’in annesi Hatice Gedik, kardeşleri Arif Gedik, Neriman Kaya, film ekibinden oyuncular Rahman Beşel, Emir Çiçek, Kemal Balibas ve senarist Mert Dikmen katıldı.

Basın Bülteni

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Emir Çiçek – Rahman Beşel – Rahmi Doğan (Hatay Valisi)



Rahmi Doğan



Rahman Beşel – Rahmi_Doğan

