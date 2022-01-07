Sabancı Vakfı 6. Kısa Film Yarışması’nın Jüri Üyeleri Belli Oldu

Sabancı Vakfı. 6. Kısa Film Yarışması’nın kazananlarını belirleyecek jüri üyeleri belli oldu. Bu yıl “Konu Uzun, Film Kısa” sloganıyla “Yeni Dünyada, Yeni Meslekler” temasıyla düzenlenen Sabancı Vakfı 6. Kısa Film Yarışması’nın jürisinde Türkiye’den oyuncu Öykü Karayel ve sinema yazarı Melikşah Altuntaş’ın yanı sıra yurt dışından ödüllü yönetmenler Michel Franco ve Blerta Basholli ile aktör Ingvar Sigurdsson yer alıyor. Bu yıl yarışmada ayrıca Evrim Kuran, Gamze Elibol ve Yörük Kurtaran’dan oluşan bir de Sosyal Etki Jürisi bulunuyor.

Basın Bülteni

Yarışma hakkında geniş bilgi için tıklayınız.