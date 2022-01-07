Bir Film İşbirliğiyle Hazırlanan Altyazı’nın 2021 Yıllığı Bayilerde, Kitapçılarda ve Altyazı Dükkân’da

Altyazı Dergisi’nin hazırladığı Altyazı’nın 2021 Yıllığı, geçen yılın öne çıkan yapımlarını, sinema ve TV gündemini çeşitli başlıklar altında inceleyen bir özel sayı olarak yayınlandı. Editörlüğünü Ayça Çiftçi ve Ali Deniz Şensöz’ün üstlendiği, Bir Film işbirliğiyle hazırlanan 192 sayfalık bu sayıya 36 yazar katkıda bulundu. 2021’den hafızalarda kalacak film ve dizilere odaklanan yazılarla, sektörden haberlerle, yılın film müzikleri ve istatistikleriyle Altyazı’nın 2021 Yıllığı geçtiğimiz yılın sinema ve TV gündemine kapsamlı bir bakış atıyor. Yıllık, bayilerden, kitapçılardan ve http://www.altyazi.net/dukkan adresi üzerinden satın alınabiliyor.