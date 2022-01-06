TRT Ortak Yapımı Kesişme: İyi ki Varsın Eren’in İstanbul Galası Gerçekleştirildi

Vizyona girdiği bir buçuk gün içerisinde 190 bin 387 kişiye ulaşarak pandemi dönemindeki en büyük gişeyi yapan Türk filmi olan Kesişme: İyi ki Varsın Eren’in İstanbul galası Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleştirildi. Galaya TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, yapımcı Mustafa Uslu, yönetmen Özer Feyzioğlu, başrol oyuncuları İsmail Hacıoğlu, Rahman Beşel, Mutlunur Lafçı, Emir Çiçek ve senaristler Mert Dikmen ile Alper Uyar katıldı.

Basın Bülteni

Gala görüntülerini izlemek için tıklayınız.

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Atay Yıldız – Rahman Beşel



Emir Çiçek – Rahman Beşel – Mutlunur Lafçı – Eren Taşdelen



Mehmet Zahid Sobacı (TRT Genel Müdürü)



Özkan Çimenli – Murat Deniz – Mustafa Uslu – Emre Yılmaz –

Kemal Balıbaş – Rahman Beşel – Özer Feyzioğlu –

Eren Taşdelen – Mutlunur Lafçı – Ömer Asaf Kurtuluş



Rahman Beşel – Özer Feyzioğlu – Eren Taşdelen



Konuklar

