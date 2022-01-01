Martin Bourboulon’un yönettiği ve Romain Duris, Emma Mackey, Pierre Deladonchamps ile Armande Boulanger’in oynadığı Eiffel, önümüzdeki aylarda CJ ENM dağıtımıyla Filmartı Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

1880 ler, Paris. Fransız Hükümeti, Amerika için Özgürlük Heykeli’ni tasarlayan mimar Gustave Eiffel’den kendileri için de bir anıt yapmasını ister. Başta çok da istekli olmayan Eiffel, hayatının aşkı Adrienne ile karşılasınca birden fikrini değiştirir ve seneler önce kavuşamadığı ve unutmaya çalıştığı aşkından aldığı ilhamla bir kule tasarlar. Bu tutku projesinin tamamlanması için Parislilerin eleştirilerine ve itirazlarına rağmen Eiffel, varını yoğunu ortaya koyacaktır.